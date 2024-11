Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Diverse Fahrauffälligkeiten; Bad Fallingbostel: Sachbeschädigungen; Schneverdingen: Zeugen zur Unfallflucht gesucht

Heidekreis (ots)

26.11.2024 / Diverse Fahrauffälligkeiten

Soltau: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis beobachteten am Dienstagmorgen einen 52-jährigen Autofahrer im Soltauer Stadtgebiet, der augenscheinlich nicht mehr in der Lage war, sein Fahrzeug sicher zu führen. Bei der anschließenden Kontrolle wurden ebenfalls körperliche Ausfallerscheinungen festgestellt. Dem Mann wurde zur weiteren Sachverhaltsaufklärung eine Blutprobe entnommen sowie die Weiterfahrt untersagt.

26.11.2024 / Sachbeschädigungen

Bad Fallingbostel: In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden im Ortskern von Bad Fallingbostel mehrere Sachbeschädigungen begangen. Dabei wurden unter anderem Teile einer Lichterkette eines Weihnachtsbaums am Kirchplatz beschädigt. Zudem rissen Unbekannte in der Vogteistraße den Telefonhörer einer Telefonsäule ab. Am Sebastian-Kneipp-Platz wurde ebenfalls ein Kabel einer elektrischen Anlage abgerissen. Hinweise zu den Taten oder verdächtigen Personen nimmt die Polizei in Bad Fallingbostel unter 05162-9720 entgegen.

24.11.2024 / Zeugen zur Unfallflucht gesucht

Schneverdingen: Am Sonntagabend kam es zwischen 19:30 Uhr und 21:30 Uhr auf dem Parkplatz eines griechischen Restaurants in der Bahnhofstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein geparkter Volvo S40 durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug, vermutlich beim Rangieren, beschädigt. Hinweise zur Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizei in Schneverdingen unter 05193-982500 entgegen.

