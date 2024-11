Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Medizinischer Notfall führt vermutlich zu Unfall; Schneverdingen: Unfallflüchtiger gesucht; Bad Fallingbostel: Zu schnell und ohne Führerschein

Heidekreis (ots)

25.11.2024 / Medizinischer Notfall führt vermutlich zu Unfall

Soltau: Am Montagmorgen befuhr ein 69-Jähriger gegen 08:30 Uhr mit seinem Auto die Walsroder Straße in Richtung Stadtgebiet, kam dabei nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer, der augenscheinlich einen medizinischen Notfall erlitt, wurde durch Ersthelfer aus dem Auto gezogen und bis zum Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte betreut. Am Fahrzeug sowie am Baum entstand Sachschaden.

24.11.2024 / Unfallflüchtiger gesucht

Schneverdingen: Am Sonntagabend kam es gegen 19:30 Uhr an der Kreuzung Harburger Straße/Schulstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Autofahrer touchierte beim Abbiegevorgang, von der Schulstraße in die Harburger Straße, einen auf der Kreuzung verkehrsbedingt haltenden 61-jährigen Motorradfahrer. Durch den anschließenden Sturz verletzte sich der Mann auf dem Motorrad leicht. Der Unfallverursacher, ein junger Mann, mit kurzen schwarzen Haaren, fuhr in seinem weißen Nissan Qashqai Hybrid (mit HK-Kennzeichen) einfach weiter. Hinweise zum Unfallflüchtigen nimmt die Polizei in Schneverdingen unter 05193-982500 entgegen.

24.11.2024 / Zu schnell und ohne Führerschein

Bad Fallingbostel: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis führten am Sonntag unter anderem Geschwindigkeitskontrollen auf der Panzerringstraße durch. Dabei ging der Polizei ein 59-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Celle ins Netz, der nach Toleranzabzug immer noch 18 km/h zu schnell war. Bei der weiteren Überprüfung stellte sich heraus, dass der Fahrer gar nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde ebenfalls eingeleitet.

