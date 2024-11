Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Hebelmarken an Vorbaurollläden; Bomlitz: Mehrere Reifen zerstochen; Walsrode: Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss; Lindwedel: Unter Alkoholeinfluss von der Straße abgekommen

Heidekreis (ots)

21.11.2024 / Hebelmarken an Vorbaurollläden

Walsrode: Unbekannte versuchten in der Zeit vom 19.11.2024 bis zum 21.11.2024 erfolglos die Vorbaurollläden eines Kiosks in der Moorstraße aufzuhebeln. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

21.11.2024 / Mehrere Reifen zerstochen

Bomlitz: Am Donnerstag wurden in Benefeld, höchstwahrscheinlich in der Zeit von 14:10 Uhr bis 14:20 Uhr, mehrere Reifen von insgesamt fünf Fahrzeugen mit einem spitzen Gegenstand zerstochen. Drei Autos und ein Fahrrad standen auf dem hinteren Bereich des Parkplatzes des Combi-Marktes in der Cordinger Straße, ein Auto parkte am Walter-Christoph-Platz. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei in Bomlitz unter 05161-949630 entgegen.

21.11.2024 / Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

Walsrode: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis kontrollierten am Donnerstagmittag einen 56-jährigen Autofahrer im Hilperdinger Weg. Dabei stellte sich heraus, dass dem Mann bereits die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Zudem reagierte ein Drogenvortest positiv auf THC und Amphetamine. Dem 56-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen.

21.11.2024 / Unter Alkoholeinfluss von der Straße abgekommen

Lindwedel: Am Donnerstagmorgen traf eine Streifenwagenbesatzung gegen 10:50 Uhr zwischen Lindwedel und Hope auf ein verunfalltes Auto, das kurz zuvor nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein muss. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass die Fahrerin möglicherweise unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein Atemalkoholtest der 56-jährigen Fahrerin ergab schließlich den Wert von 1,1 Promille. Die Frau musste eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben.

