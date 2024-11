Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Heidekreis: Warnung vor betrügerischen Spendensammlern

Bild-Infos

Download

Heidekreis (ots)

20.11.2024 / Warnung vor betrügerischen Spendensammlern

Heidekreis: Die vorweihnachtliche Zeit gilt auch oft als Spendenzeit. Die Polizeiinspektion Heidekreis möchte in diesem Kontext die Bürgerinnen und Bürger vor vermeintlichen Spendensammlern warnen, die immer wieder im Landkreis in Erscheinung treten und vorgeben, für einen guten Zweck Geld zu sammeln. Zuletzt wurden zwei Vorfälle in Schneverdingen gemeldet. Die Betrüger geben sich dabei häufig als taubstumm aus und stehen in der Regel vor Geschäften. Um noch seriöser zu wirken, führen sie Spendenlisten mit sich, die vortäuschen, dass sie beispielsweise Spenden für den "Landesverband für behinderte und taubstumme Kinder" sammeln (siehe Foto). Zudem ist oftmals das alte Logo des gemeinnützigen Vereins "Handicap International" auf den Spendenlisten zu finden - der Verein selbst warnt auf seiner Homepage ebenfalls vor dieser Betrugsmasche.

Die Polizeiinspektion Heidekreis rät daher:

- Informieren Sie sich erst über die Seriosität der Person oder der Spendenorganisation!

- Betrüger drängen Sie oft direkt zu spenden - lassen Sie sich nicht vorschnell zu einer Spende hinreißen!

- Sollten Sie sich nicht sicher sein, geben Sie den vermeintlichen Betrügern kein Geld!

- Informieren Sie im Zweifel ihre örtliche Polizei!

Unter www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/hilfe-die-ankommt-richtig-spenden finden Sie weitere hilfreiche Informationen zum Thema Spenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell