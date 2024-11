Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Tödlicher Verkehrsunfall auf A 7

Heidekreis (ots)

19.11.2024 / Tödlicher Verkehrsunfall auf A 7

Walsrode: Am Dienstagmorgen kam es gegen 08:45 Uhr auf der A 7 in Fahrtrichtung Hamburg, zwischen den Anschlussstellen Schwarmstedt und Westenholz, zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 64-Jähriger mit seinem Sattelzug die winterglatte Fahrbahn und geriet aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern. Dabei kam er nach links von der Fahrbahn ab und durchbrach die Mittelschutzplanke. Im Seitenraum überschlug sich der mit Holz beladene Sattelzug, ehe er in einem etwa drei Meter tiefen Graben auf dem Dach liegend zum Stillstand kam. Der eingeklemmte Fahrer konnte durch Ersthelfer geborgen werden, verstarb jedoch noch am Unfallort. Die A 7 ist ab der Anschlussstelle Schwarmstedt in Fahrtrichtung Hamburg noch bis in die Abendstunden voll gesperrt.

