Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schwarmstedt: Fahrradeigentümer gesucht (FOTO); Munster: Brennende Mülltonnen; Soltau: Zwei verletzte Polizeibeamte nach Verkehrsunfall; Soltau: Lachgas sichergestellt

Heidekreis (ots)

18.11.2024 / Fahrradeigentümer gesucht (FOTO)

Schwarmstedt: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis stellten bereits am 31.10.2024 ein Fahrrad in Schwarmstedt sicher, das vermutlich aus einem Diebstahlsdelikt stammt. Bisher konnte der Eigentümer zu dem blauen Rad der Marke Kettler (City-Cruiser) nicht ermittelt werden. Hinweise nimmt die Polizei in Schwarmstedt unter 05071-800350 entgegen.

18.11.2024 / Brennende Mülltonnen

Munster: In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden gegen 01:45 Uhr fünf brennende Mülltonnen in der Pestalozzistraße gemeldet. Eine Ausbreitung des Feuers konnte durch die eintreffende Feuerwehr verhindert werden. Die Polizei in Munster hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zum Brand oder verdächtigen Personen/Fahrzeugen unter 05192-9600 entgegen.

15.11.2024 / Zwei verletzte Polizeibeamte nach Verkehrsunfall

Soltau: Am Freitagabend ereignete sich auf der A 7 in Fahrtrichtung Hannover, in Höhe der Anschlussstelle Soltau-Ost, ein Unfall mit einem Streifenwagen der Polizei. Ein 30-jähriger Autofahrer wollte vom Beschleunigungsstreifen auf die A 7 auffahren und missachtete dabei die Vorfahrt des durchgehenden Autobahnverkehrs. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste ein vorfahrtberechtigter Streifenwagen stark abbremsen. Ein nachfolgender Sattelzug bremste zwar noch, kam aber nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf das Auto der Polizeibeamten auf. Dabei wurden die beiden Insassen, ein 29-jähriger und ein 28-jähriger Polizeibeamter, leicht verletzt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt einfach fort und konnte kurze Zeit später durch weitere Einsatzkräfte der Polizei gestoppt werden. Gegen den Mann aus dem Landkreis Lüneburg wurde unter anderem ein Verfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Es entstand ein Gesamtschaden von knapp 20.000 Euro.

15.11.2024 / Lachgas sichergestellt

Soltau: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis stellten im Rahmen einer Kontrolle eines Soltauer Kiosks über 150 Kartuschen Lachgas sicher. Davon wurden mindestens 60 Kartuschen offensichtlich zum Verkauf angeboten, der durch eine Verordnung des Landkreis Heidekreis verboten ist. Darüber hinaus wurden zwei weitere Substanzen festgestellt, die möglicherweise ebenfalls verboten sind. Eine weitere Untersuchung steht hier noch aus.

