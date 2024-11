Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Neue Leiterin der Polizeistation Schneverdingen

15.11.2024 / Neue Leiterin der Polizeistation Schneverdingen

Schneverdingen: Die Polizei in Schneverdingen hat eine neue Leiterin: Kriminalhauptkommissarin Karen Stockhausen übernimmt ab sofort die Amtsgeschäfte in der lebendigen Kleinstadt und freut sich auf eine neue Herausforderung.

Zuvor sammelte die 43-Jährige reichlich Erfahrung in der Polizei. Anfänglich im Einsatz- und Streifendienst in Rotenburg und Soltau, wechselte die Wietzendorferin im Jahr 2012 in den ermittelnden Bereich. Hier bewies sich die neue Leiterin auch als Ermittlungsführerin im Zentralen Kriminaldienst in Soltau, ehe sie im Jahr 2022 in Walsrode und Munster für eine vorgegebene Zeit jeweils den Kriminal- und Ermittlungsdienst leitete. Zudem ist Karen Stockhausen qualifizierte Demokratiepatin und fördert mit kreativen Projekten die demokratische Resilienz innerhalb der Polizeiinspektion Heidekreis. Darüber hinaus engagiert sich die Kriminalhauptkommissarin in ihrer Freizeit unter anderem als Handballtrainerin in ihrer Heimat.

Auf die Frage worauf es ihr auf ihrem neuen Dienstposten ankommt, antwortet Karen Stockhausen: "Als Leiterin der Polizeistation Schneverdingen möchte ich eine verlässliche Ansprechpartnerin sein! Dabei schätze ich vor allem einen offenen und transparenten Umgang miteinander."

Der Polizeistation Schneverdingen gehören - mit der angegliederten Polizeistation Neuenkirchen - knapp 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an, die auf der Fläche von 234 km³ für knapp 19.000 Einwohner zuständig sind.

