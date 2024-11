POL-HK: Schwarmstedt: Einbruch; Schwarmstedt: Ladendieb eingeholt; Walsrode: Einbruch; Bad Fallingbostel: Betrunken auf dem E-Scooter; Buchholz: Unfall; Soltau/Bad Fallingbostel: Geschwindigkeitskontrollen

Polizeiinspektion Heidekreis

Heidekreis (ots)

14.11.2024 / In Schule eingestiegen

Schwarmstedt: Unbekannte stiegen zwischen Mittwochmittag und Donnerstagfrüh in die Förderschule Am Schloonberg ein. Hierbei gelangten die Täter über ein rückwärtig gelegenes Fenster ins Gebäudeinnere. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Schwarmstedt unter 05071-800350 entgegen.

14.11.2024 / Ladendieb auf Flucht eingeholt

Schwarmstedt: Am Donnerstag beobachteten aufmerksame Mitarbeiter eines Supermarktes Am Mönkeberg zwei Männer beim Diebstahl diverser Kosmetikartikel und stellten sich ihnen im Kassenbereich in den Weg. Die Diebe stießen jedoch die Zeugen weg und flüchteten fußläufig. Alarmierte Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis konnten einen der flüchtigen Ladendiebe kurze Zeit später im Bereich der Esseler Allerbrücke feststellen. Als der Mann die Polizei bemerkte, sprang er über eine Schutzplanke und lief in ein nahegelegenes Waldgebiet. Dort konnte er jedoch durch einen Polizeibeamten eingeholt und schließlich festgenommen werden. Der zweite Ladendieb konnte unerkannt flüchten. Hinweise nimmt die Polizei in Schwarmstedt unter 05071-800350 entgegen.

14.11.2024 / Einbruch in Einfamilienhaus

Walsrode: Unbekannte hebelten am Donnerstag, zwischen 08:00 Uhr und 14:00 Uhr, die Terrassentür eines Einfamilienhauses im Kreienried auf. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Hinweise zur Tat oder verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

14.11.2024 / Betrunken auf dem E-Scooter

Bad Fallingbostel: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis kontrollierten am späten Donnerstagabend zwei junge Männer auf ihrem E-Scooter im Gewerbegebiet "An der Autobahn", nachdem einer von ihnen durch laute Rufe auf sich aufmerksam machte. Dabei stellte sich heraus, dass beide Männer unter erheblichem Alkoholeinfluss standen. Die Atemalkoholtests ergaben einen Wert von 1,36 und 2,02 Promille. Beiden wurde die Weiterfahrt untersagt und jeweils eine Blutprobe entnommen.

14.11.2024 / Unfall nach Wildunfall

Buchholz (Aller): Am frühen Donnerstagabend kam es auf der B 214, zwischen der dortigen Anschlussstelle und Marklendorf, zu einem Verkehrsunfall. Kurz zuvor ereignete sich an der Unfallstelle ein Wildunfall, sodass bereits ein Auto am Fahrbahnrand stand. Eine 41-jährige Autofahrerin wollte an diesem Fahrzeug vorbeifahren und achtete dabei nicht auf ein entgegenkommendes Auto, sodass es schließlich zum Zusammenstoß aller drei Fahrzeuge kam. Dabei verletzten sich die Unfallverursacherin sowie der 37-jähriger Fahrer des entgegenkommenden Autos leicht. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 35.000 Euro.

14.11.2024 / Geschwindigkeitskontrollen an Schulen

Soltau/Bad Fallingbostel: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis führten am Donnerstag im Bereich der Soltauer Schulen an der Winsener Straße sowie der Schulen in Bad Fallingbostel Geschwindigkeitskontrollen durch. Hierbei wurden mehrere Verstöße festgestellt und geahndet. Ein 39-Jähriger war dabei trauriger Spitzenreiter und wurde mit knapp 70 km/h, statt der erlaubten 50, in Bad Fallingbostel gemessen.

