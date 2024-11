FW-M: Feuer in Papierpresse (Aubing)

München (ots) - Person stirbt bei Wohnhausbrand (Fürstenried) Montag, 4. November 2024, 22.50 Uhr Rueppstraße Am späten Montagabend ist es in Fürstenried zu einem Brand in einem Einfamilienhaus gekommen. Eine Person wurde dabei tödlich verletzt. Gegen 22.50 Uhr wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr München zu einem Brand in einem Wohnhaus alarmiert. An der Einsatzstelle schlugen bereits Flammen aus dem Erdgeschoss ...

