Feuerwehr München

FW-M: Ein Held benötigt Hilfe - Registrierungsaktion für Feuerwehrmann in München

München (ots)

Michael ist 51 Jahre alt und ein verlässlicher Helfer in der Not. Als Feuerwehrmann ist er stets für andere im Einsatz. Aktuell muss dies allerdings warten. Vor kurzem erhielt er die Diagnose Blutkrebs. Er ist nun auf eine Stammzellspende angewiesen. Die Feuerwehr München organisiert daher gemeinsam mit der DKMS eine Registrierungsaktion an fünf Standorten in München. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich am 9. November 2024 zwischen 9 und 13 Uhr in fünf verschiedenen Wachen der Münchener Feuerwehr als Stammzellspender oder Stammzellspenderin registrieren lassen.

Jeder benötigt einmal Hilfe. Es sind diese Momente, in denen man froh ist, dass es die Helden und Heldinnen des Alltags gibt, die einem plötzlich zur Seite stehen. Michael ist so ein Held. Als Feuerwehrmann ist er in München seit Jahren für andere da, wenn sie ihn brauchen. Doch nun ist es Michael, der auf Hilfe angewiesen ist. Ohne jede Vorwarnung offenbarte ein Routinecheck auffällige Blutwerte. Weitere Untersuchungen brachten Gewissheit: Michael hat Blutkrebs. Nun benötigt er eine Stammzellspende, um wieder gesund zu werden. Der Alltag besteht plötzlich nicht mehr aus Familie, Freunden und Feuerwehr, sondern aus Chemotherapie. Währenddessen vermissen seine Kollegen und Kolleginnen seinen trockenen Humor und seine besonnene Art. Schließlich ist Michael immer für seine Mannschaft da. Auch, wenn noch lange nach Feierabend Dinge geklärt werden müssen, ist auf ihn Verlass. Doch Michael kann sich erst einmal nur darauf konzentrieren gesund zu werden. Das heißt ausruhen, spazieren und Kontakt zu Familie und Freunden, um sich abzulenken.

Unterstützung für Michael: Registrierungsaktion in München

Zum Glück kann sich Michael in dieser Phase auch auf die Unterstützung aus seinem Umfeld verlassen. So organisieren seine Kollegen und Kolleginnen nun eine Registrierungsaktion in seinem Namen, um Michael und andere Betroffene zu unterstützen. Schließlich soll möglichst schnell ein Held oder eine Heldin für Michael gefunden werden und Michael bald wieder gesund werden. Damit soll diesmal dem geholfen werden, der sonst mit Herzen für andere da ist. Nicht nur, damit der so zuverlässige Feuerwehrmann wieder für andere da sein kann, sondern auch, damit er wieder seinem Traum nachgehen kann. Bereits in jungen Jahren war Michael bei der Feuerwehr aktiv und hatte sich hier seinen beruflichen Herzenswunsch erfüllen können. Nun gilt es diesen Traum ein zweites Mal erfüllen zu können und bald zur Feuerwehr zurückzukehren. Um möglichst vielen Menschen, die ihren "genetischen Zwilling" für eine Stammzellspende suchen, helfen zu können, wird daher am Samstag, den 9.11. für alle Interessierten eine Registrierungsaktion stattfinden. Dabei stehen fünf Feuerwehrwachen in München als Anlaufpunkt für die Registrierung zur Verfügung.

Registrierungsaktion: "Ein Held benötigt Hilfe"

Am Samstag, den 9.11.2024, 9-13 Uhr

Feuerwache 2 - Sendling

Aidenbachstraße 7, 81379 München

Feuerwache 3 - Westend

Heimeranstraße 10, 80339 München

Feuerwache 6 - Pasing

Bassermannstraße 20, 81245 München

Feuerwache 7 - Milbertshofen

Moosacher Straße 28, 80809 München

Feuerwache 9 - Neuperlach

Heidestraße 3, 81739 München

Alle, die gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt sind, können vorbeikommen und sich registrieren lassen. Bitte das Smartphone zur Registrierung mitbringen. Wer sich aus Alters- oder Gesundheitsgründen nicht registrieren kann, kann ebenfalls kommen und durch eine Geldspende helfen, die Registrierungskosten, die bei der Auswertung im Labor entstehen, zu decken. Denn auch Geldspenden helfen Leben retten, da der DKMS für die Neuaufnahme jeder Spenderin oder jedes Spenders Kosten in Höhe von 50 Euro entstehen.

DKMS Spendenkonto

IBAN: DE37 7004 0060 8987 0007 80 Verwendungszweck: MAX035, Michael

Wer sich in der Vergangenheit als Stammzellspender oder Stammzellspenderin registriert hat, muss nicht erneut teilnehmen, sondern steht weiterhin dem Fremdspendersuchlauf zur Verfügung.

Über München hinaus die deutschlandweite Suche: Die Online-Registrierungsaktion

Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich mit wenigen Klicks über www.dkms.de/hilf-michael das Registrierungsset nach Hause bestellen. Mithilfe von drei medizinischen Wattestäbchen und einer Anleitung kann man zuhause den Wangenschleimhautabstrich vornehmen, die Wattestäbchen per Post zurücksenden, damit die Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden. Wer sich in der Vergangenheit als Stammzellspender oder Stammzellspenderin registriert hat, muss nicht erneut teilnehmen, sondern steht weiterhin dem Fremdspendersuchlauf zur Verfügung.

