FW-M: Flammen auf dem Balkon (Aubing)

Montag, 28. Oktober 2024, 20.34 Uhr

Colmdorfstraße

Am Montagabend ist es zu einem Brand auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Colmdorfstraße gekommen. Eine Person wurde leicht verletzt, konnte jedoch vor Ort bleiben. Mehrere Anwohnerinnen und Anwohner informierten die Integrierte Leitstelle über sichtbare Flammen auf einem Balkon im ersten Obergeschoss eines Wohnhauses. Daraufhin wurden sofort ein Löschzug der Münchner Feuerwehr und Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Aubing zur Einsatzstelle geschickt. Ein Trupp, ausgerüstet mit Pressluftatmern und einem C-Strahlrohr, begann die Brandbekämpfung über eine Steckleiter von außen. Zeitgleich ging ein weiterer Trupp mit einem zusätzlichen C-Strahlrohr über den Treppenraum ins Obergeschoss vor, da vermutet wurde, dass das Feuer bereits über die Balkontür in die Wohnung eingedrungen war. Dies bestätigte sich auch: Die Flammen hatten auf das Mobiliar im Wohnzimmer übergegriffen. Nach einiger Zeit konnte aber schließlich "Feuer aus" gemeldet werden. Währenddessen untersuchte die Besatzung des Rettungswagens den Bewohner der betroffenen Wohnung auf mögliche Verletzungen. Ein Transport in eine Klinik war jedoch nicht erforderlich. Die umliegenden Wohnungen wurden auf Schäden überprüft. Die betroffenen Räumlichkeiten selbst sind derzeit unbewohnbar. Zur Höhe des Sachschadens konnte die Feuerwehr keine Angaben machen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

