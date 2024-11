Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Pressemeldung der PI Heidekreis vom Wochenende der 46. KW

Polizeiinspektion Heidekreis (ots)

Einbruch in Wohnung

Soltau

In den Abendstunden des Samstags verschaffen sich Unbekannte über ein gekipptes Fenster Zutritt in eine Erdgeschosswohnung im Friedrich-Einhoff-Ring und durchsuchen sämtliche Räumlichkeiten. Neben Bargeld können die Unbekannten auch Schmuck stehlen. Im Anschluss können die Täter unerkannt flüchten. Sollte jemand hierzu Beobachtungen gemacht haben, nimmt die Polizei unter 05191/93800 Hinweise entgegen.

Einbruch in leerstehendes EFH

Neuenkirchen

Unbekannte dringen im Zeitraum zwischen Mittwoch und Freitag in ein unbewohntes Einfamilienhaus in der Pommernstraße ein, indem sie ein Fenster im rückwärtigen Bereich des Objektes aufhebelten. Alle Räumlichkeiten wurden durchsucht. Ob die Unbekannten etwas erbeutet haben, kann gegenwärtig noch nicht gesagt werden.

Trunkenheitsfahrten

Hodenhagen/ Elferdingen

Am 16.11.2024, um 07:00 Uhr, kontrollieren Polizeibeamte den 21-jährigen Fahrzeugführer eines Pkw im Stadtgebiet, welcher mitten im Kreuzungsbereich Lünzheide/Heidgartenweg am Steuer seines Fahrzeuges eingeschlafen war. Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit stellt sich heraus, dass er deutlich unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken steht. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,03 Promille. Ein Strafverfahren wird eingeleitet. Bei einer weiteren Verkehrskontrolle, um 23:47 Uhr, wird ein 40-jähriger Fahrzeugführer in Elferdingen überprüft. Auch er steht mit 1,88 Promille deutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Der Führerschein wird einbehalten und eine Blutprobe entnommen.

Fahren unter Drogeneinfluß

Soltau

Bei einer Großkontrolle auf der A 7 in Richtung Hamburg im Zeitraum von Freitagabend bis in den frühen Sonnabendmorgen im Bereich Wietzenbruch fallen zahlreiche Pkw-Führer auf, die unter dem Einfluss von Betäubungsmittel ihre Kraftfahrzeuge führen. Drogenvortest reagieren auf THC und Kokain positiv. Blutproben werden durch die eingesetzten Beamten veranlasst und entsprechende Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Bußgelder und Fahrverbote drohen den kontrollierten Fahrzeugführern.

In der Innenstadt kann durch Polizeibeamte in der Samstagnacht ein 37-jähriger aus dem Verkehr gezogen werden, der mit seinem E-Scooter betrunken unterwegs war. Ein Alkoholtest ergibt den Wert von 1,38 Promille. Sein Führerschein wird beschlagnahmt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Randalierer im Krankenhaus

Soltau

Nachdem ein 33-jähriger besinnungslos aus dem Graben in der Ortschaft Harber gefischt und dem Rettungsdienst übergeben wurde, der ihn in das hiesige Krankenhaus einlieferte, randalierte er zum Dank in der Notaufnahme. Der junge Mann wurde daraufhin in das Gewahrsam der Polizei überführt, nachdem der Grund seiner Verhaltensauffälligkeit festgestellt wurde. Ein Alkoholtest ergab den Wert von 3,8 Promille. Nach seiner Ausnüchterung wurde er in den frühen Morgenstunden entlassen.

Fehlender Versicherungsschutz

Walsrode

Samstagmittag, 16.11.2024, fällt einer Streifenwagenbesatzung vom Polizeikommissariat Bad Fallingbostel einen Pkw aus dem Zulassungsbezirk Lüneburg auf, der zuvor die Autobahn 7 in Richtung Hannover befuhr. Bei der Kontrolle des Pkw stellen die Polizeiverbeamteten fest, dass der Pkw bereits vor Monaten abgemeldet worden war und für diesen kein gültiger Pflichtversicherungsvertrag besteht. Zudem ergeben sich Hinweise auf eine Manipulation an den angebrachten Kennzeichen. Die Weiterfahrt wird untersagt und der Fahrzeugschlüssel, sowie die Kennzeichen sichergestellt. Gegen den 45-jährigen Fahrzeugführer wird nun wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Kraftsteuergesetz ermittelt.

Mit gefälschtem Führerschein und berauscht verunfallt

Wedemark

Bereits am Freitagnachmittag kommt es auf der Autobahn 7, Richtungsfahrbahn Hannover, zwischen den Anschlussstellen Schwarmstedt und Berkhof gegen 17 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 36-jähriger Fahrzeugführer ist mit seinem Pkw auf einen anderen Pkw im stockenden Verkehr aufgefahren. Hierbei werden beide Fahrzeuge beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf mehrere tausend Euro. Neben den Unfallfolgen stellt die hinzugerufene Streifenwagenbesatzung aus Bad Fallingbostel beim Auffahrenden Anzeichen für eine Beeinflussung durch Alkohol und andere Rauschmittel fest. Darüber hinaus legt dieser den Polizeiverbeamteten einen Führerschein vor, der sich als Fälschung entpuppt. Gegen den Mann aus dem Kreis Uelzen wird eine Blutprobenentnahme angeordnet und der gefälschte Führerschein beschlagnahmt. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung ermittelt.

