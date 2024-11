POL-HK: Walsrode: Stationäre Kontrolle

Polizeiinspektion Heidekreis (ots) - Pressemeldung der PI Heidekreis vom WE der 46. KW Einbruch in Wohnung Soltau In den Abendstunden des Samstags verschaffen sich Unbekannte über ein gekipptes Fenster Zutritt in eine Erdgeschosswohnung im Friedrich-Einhoff-Ring und durchsuchen sämtliche Räumlichkeiten. Neben Bargeld können die Unbekannten auch Schmuck stehlen. Im ...

mehr