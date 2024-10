Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Speyerer Straße, Diebstahl aus geparktem Fahrzeug

Worms (ots)

Vermutlich in der Nacht von Montag auf Dienstag kam es in Worms in der Speyerer Straße in Höhe der Hausnummer 118 zum Einbruch in ein geparktes Auto mit anschließender Verwertungstat. Durch die Halterin des betroffenen BMWs wurde dieser am Abend des 30.09.2024 an der genannten Örtlichkeit geparkt und verschlossen.

Am nächsten Morgen stellte die Wormserin fest, dass diverse Gegenstände, unter anderen auch ihr Geldbeutel samt Inhalt, aus dem Auto entwendet wurden. Trotz schnellstmöglicher Sperrung der Bankkarten kam es zu mehreren unberechtigten Abbuchungen durch den oder die bislang unbekannten Täter.

Durch die Wormser Kriminalpolizei wurde eine Spurensuche an dem BMW durchgeführt. Wie genau der oder die Täter sich Zugang ins Innere des Fahrzeuges verschafft haben, ist derzeit Gegenstand des Ermittlungsverfahrens.

Durch einen Anwohner konnten Hinweise auf eine bislang unbekannte Person erhoben werden, die möglicherweise mit der Tat im Zusammenhang steht. Eine Personenbeschreibung liegt derzeit nicht vor.

Der Halterin des BMW entstand ein finanzieller Schaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann oder im Zeitraum vom 30.09. von 20:00 bis zum 01.10. 07:20 Uhr Feststellungen machen konnte, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241 852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell