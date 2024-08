Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Zeugen gesucht - Rücksichtsloser Motorradfahrer - PKW beschädigt

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Zeugen gesucht

Am Dienstag gegen 16 Uhr befuhr ein 84-jähriger Lenker eines VW die Scheffoldstraße in Richtung Bettringen. Er verließ den Kreisverkehr zwischen Ober- und Unterbettringen an der ersten Ausfahrt und befuhr daraufhin die Weilerstraße. Wenige Meter nach dem Kreisverkehr musste eine vorausfahrende 38-jährige Mercedes-Lenkerin verkehrsbedingt anhalten. Der VW-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Bei dem Unfall wurde die die 38-Jährige sowie ein Kleinkind im Mercedes leicht verletzt. Beide mussten zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 7500 Euro.

Bei der Überprüfung des 84-Jährigen durch den Rettungsdienst stellte sich heraus, dass eventuell eine medizinische Ursache unfallursächlich sein könnte. Er wurde daraufhin ebenfalls ins Krankenhaus verbracht.

Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass noch vor dem Eintreffen der Polizei ein größerer weißer PKW, eventuell ein VW Touran oder ähnliches, an der Unfallstelle vorbeifuhr und hierbei den unfallbeteiligten Mercedes streifte, jedoch ohne anzuhalten weiterfuhr und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Dieser Unfall konnte von zwei Handwerkern beobachtet werden, die jedoch beim Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort waren.

Zudem stellte sich heraus, dass der 84-Jährige bereits etwa eine halbe zuvor an einem Unfall beteiligt war, wo er am Kreisverkehr in der Weißensteiner Straße auf einen vor ihn anhaltenden VW, der von einem 82-Jährigen gelenkt wurde, auffuhr. Hier entstand lediglich Sachschaden.

Die Polizei Schwäbisch Gmünd bittet nun Zeugen der Unfallflucht, insbesondere die beiden Handwerker, die den Unfall beobachtet haben, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 zu melden.

Aalen: Rücksichtsloser Motorradfahrer

Am Dienstag um 17:45 Uhr befuhr ein Motorradfahrer mit seiner Enduro die K3325 von Affalterried nach Treppach. Auf der Strecke überholte er trotz Gegenverkehr mehrere vorausfahrenden Fahrzeuge. Die entgegenkommenden PKW-Lenker mussten jeweils nach rechts ausweichen, um eine Kollision mit dem Motorrad zu vermeiden. Nachdem der Verkehr in Treppach stockte, überholte der Motorradfahrer weitere Fahrzeuge verbotswidrig, indem er über den rechten Gehweg an den stehenden Fahrzeugen vorbeifuhr. Verkehrsteilnehmer, die durch das Verhalten des Motorradfahrers gefährdet wurden, werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 zu melden.

Bopfingen: PKW beschädigt

Vermutlich mit einer Eisenstange wurde am Mittwoch zwischen 7 Uhr und 12 Uhr der Kofferraumdeckel eines Audi beschädigt, der auf den Stellplätzen im Bahnhofweg abgestellt war. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Bopfingen unter der Rufnummer 07362 96020 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell