POL-HK: Heidekreis: Sicher durch den Herbst und Winter - Achtung: Neue Regelung für Winterreifen!

Heidekreis: Sicher durch den Herbst und Winter - Achtung: Neue Regelung für Winterreifen!

20.11.2024 / Sicher durch den Herbst und Winter - Achtung: Neue Regelung für Winterreifen!

Heidekreis: Das Wetter wird ungemütlicher - Laub, Nässe, Regen, Schnee und Hagel führen in diesen Tagen zu glatten Straßen im Heidekreis. "Bei diesen Witterungsverhältnissen steht die nicht angepasste Geschwindigkeit bei den Unfallursachen ganz oben!", so Frank Rohleder, Verkehrssicherheitsberater bei der Polizeiinspektion Heidekreis. "Eine vorsichtige Fahrweise und die richtige Bereifung helfen, mit diesen erschwerten Bedingungen klar zu kommen."

Apropos Bereifung: Ab sofort ist bei Winterreifen das "Alpine-Symbol" zwingend erforderlich! Das bedeutet im Umkehrschluss, dass Ganzjahres- und Winterreifen ohne dieses Symbol nicht mehr erlaubt sind. Viele Bürgerinnen und Bürger sind sich zudem nicht ganz sicher, ab wann genau die Winterreifenpflicht gilt. "O bis O (Oktober bis Ostern)" ist eine oft genannte Faustformel und kann grundsätzlich als Erinnerungsbrücke genutzt werden - verkehrsrechtlich hat sie jedoch keinerlei Relevanz. "Einen festgelegten Zeitraum gibt es nicht!", klärt Frank Rohleder auf. "Wir empfehlen aber die Winterreifen bei Temperaturen unter 7 Grad zu verwenden."

Die Straßenverkehrsordnung schreibt zudem seit einigen Jahren vor, die Ausrüstung der Kraftfahrzeuge den Witterungsverhältnissen anzupassen. Hierzu gehört neben der Bereifung auch die Verwendung von Frostschutzmittel in den Scheibenwaschanlagen. "Auch der einwandfreie Zustand der Fahrzeugbeleuchtung ist in der dunklen Jahreszeit ein elementarer Sicherheitsaspekt!", verdeutlicht Rohleder. Ebenso muss das Auto vor Fahrtantritt von Schnee und die Scheiben von Eis befreit werden. Das sogenannte "Guckloch" in der Scheibe reicht da natürlich nicht aus.

Verkehrsteilnehmende, die sich nicht an die Regelungen halten, riskieren ein Bußgeld. "Mindestens 60 Euro sowie ein Punkt werden bei der falschen Bereifung fällig.", erklärt der Verkehrssicherheitsberater. Erheblicher sind die Folgen im Falle eines Verkehrsunfalls. "Hier prüfen die Versicherungen genau, inwieweit sie zu Leistungen verpflichtet sind, wenn die Ausrüstungsvorschriften nicht beachtet wurden."

