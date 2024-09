Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Bundespolizei am Hamburg Airport: Festnahme wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis kostet über 2.000 Euro, Chef zahlt, Flug verpasst

Hamburg (ots)

Am Samstagmorgen wollte ein 49-jähriger montenegrinischer Staatsangehöriger von Hamburg nach Belgrad fliegen. Gegen 07:15 Uhr stellte er sich zur grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle an und wurde durch Kräfte der Bundespolizei überprüft. Die Fahndungsabfrage ergab, dass der Mann seit Ende Juli 2024 von der Staatsanwaltschaft Mannheim per Haftbefehl gesucht wurde. Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis war eine Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu jeweils 50 Euro zu zahlen. Alternativ standen 40 Tage Ersatzfreiheitsstrafe im Haftbefehl. Hinzu kamen Verfahrenskosten in Höhe von 120 Euro. Der Mann konnte die geforderten 2.120 Euro selbst nicht aufbringen. Er führte zahlreiche Telefonate mit Freunden und Familienangehörigen. Keiner konnte ihm weiterhelfen. Letztlich rief er in seiner Not seinen Chef an. Dieser zahlte die 2.120 Euro, sodass der Festgenommene aus der polizeilichen Maßnahme entlassen werden konnte. Seinen Flug nach Serbien hat er jedoch verpasst.

