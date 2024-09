Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: (FOTO) Bundespolizei am Hamburg Airport: verbotener Wurfstern führt zur Strafanzeige

Hamburg (ots)

Am Samstag gegen 05:30 Uhr machte sich ein 53-jähriger deutscher Staatsangehöriger auf den Weg von Hamburg nach Aktio/Preveza. Seinen Trolley legte er bei der Sicherheitskontrolle in die Gepäckwanne. Darin stellten die Luftsicherheitsassistenten jedoch etwas Verdächtiges fest. Beamte der Bundespolizei wurden hinzugezogen und überprüften das Gepäckstück genauer. Es wurde ein Wurfstern aufgefunden. Hierbei handelt es sich um einen verbotenen Gegenstand nach dem Waffengesetz. Die Bundespolizei stellte den Wurfstern sicher. Der Reisende erhielt eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Der Mann sagte, er könne sich nicht erklären, wie der Wurfstern in den Rucksack gelangt ist. Im Anschluss konnte er nach Griechenland weiterreisen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg, übermittelt durch news aktuell