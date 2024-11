Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: E-Scooter-Fahrerin nach Unfall gesucht; Soltau/Bad Fallingbostel: Unter THC-Einfluss am Steuer

Heidekreis (ots)

20.11.2024 / E-Scooter-Fahrerin flüchtet nach Unfall

Soltau: Am Mittwochmorgen kam es gegen 09:30 Uhr am Rande der Soltauer Fußgängerzone zu einem Unfall zwischen einer jugendlichen E-Scooter-Fahrerin und einem 77-jährigen Fahrradfahrer. Die Jugendliche befuhr zuvor verbotenerweise den Gehweg des Simon-Aron-Ganges in Richtung Wiltengang und übersah dabei den querenden Radfahrer. Durch den Zusammenstoß stürzten beide Beteiligten. Dabei entstand zumindest am Fahrrad Sachschaden. Nachdem der leicht verletzte 77-Jährige zunächst die Hinzuziehung eines Rettungswagens ablehnte, setzte die Jugendliche ihre Fahrt ohne weitere Angaben fort. Sie kann wie folgt beschrieben werden:

- weiblich - 14 bis 17 Jahre - circa 1,70 m - Kurzhaarschnitt mit dunklen Haaren - fülliges Gesicht - mit einer weißen Daunenjacke bekleidet - dunkler E-Scooter

Hinweise zur E-Scooter-Fahrerin nimmt die Polizei in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

20.11.2024 / Unter THC-Einfluss am Steuer

Soltau/Bad Fallingbostel: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis zogen am Mittwoch gleich zwei Autofahrer von der A 7, die jeweils unter dem Einfluss von THC standen. Zunächst kontrollierte eine Streifenbesatzung gegen 18:45 Uhr in Höhe Soltau einen 43-Jährigen aus Braunschweig. Sein Drogenvortest reagierte positiv auf THC. Das gleiche Testergebnis gab es einige Stunden später, kurz vor Mitternacht, als ein 21-Jähriger aus Wolfsburg in Höhe Bad Fallingbostel überprüft wurde. Beiden Männern wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell