Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Trickdieb mit Geldwechseltrick in der Poststraße erfolgreich

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (10.10.24) gegen 11.15 Uhr wurde ein 81-jähriger Mann in der Poststraße in Sindelfingen Opfer eines sogenannten Geldwechseltricks. Ein unbekannter Tatverdächtiger hatte den 81-Jährigen gebeten, ihm ein 2-Euro-Stück zu wechseln. Der Senior kam dieser Bitte nach und bemerkte erst später, dass der Unbekannte derweil unbemerkt einen 50-Euro-Schein aus seinem Geldbeutel gestohlen hatte. Täterbeschreibung: 40-45 Jahre, dunkle grau melierte Haare, gepflegtes Aussehen, trug dunkle Jacke. Zeugen des Vorfalles oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sindelfingen unter Tel.: 07031 697-128 oder per E-Mail an sindelfingen-prev@polizei-bwl.de zu melden.

