Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: B295

Leonberg: Gegenverkehr gefährdet - Zeugen und Geschädigte gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs kam es am Donnerstag (10.10.24) gegen 19:30 Uhr auf der Bundesstraße 295 von Bad Liebenzell kommend in Fahrtrichtung Stuttgart. Die 71-jährige Lenkerin eines Fiat 500 soll zwischen Weil der Stadt und der Anschlussstelle Leonberg-West aus ungeklärter Ursache mehrfach nach rechts und links von ihrer Fahrspur abgekommen sein. Bisherigen Erkenntnissen zufolge mussten offenbar entgegenkommende Verkehrsteilnehmende ausweichen, um dem Fiat der Seniorin auszuweichen und einen Verkehrsunfall zu verhindern. Das Polizeirevier Leonberg sucht Zeugen und bittet insbesondere Personen, die von der Fahrweise der 71-Jährigen gefährdet wurden, sich unter Tel.: 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg-prev@polizei.bwl.de zu melden.

