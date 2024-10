Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kirchheim am Neckar: Unbekannte versuchten mehr als 100 Packungen Kaffee zu stehlen

Ludwigsburg (ots)

Einen mit 103 Packungen Kaffee beladenen Einkaufswagen versuchten am Donnerstag (10.101.2024) zwei bislang noch unbekannte Täter aus einem Discounter in der Kreidlerstraße in Kirchheim an Neckar zu schmuggeln. Die beiden Männer beluden den Einkaufwagen und begaben sich gegen 17.35 Uhr zum Eingang des Marktes. Als sie diesen nutzen, um den Verkaufsraum zu verlassen, ertönte ein akustisches Signal, das drei Zeuginnen aufmerksam werden ließ. Eine Zeugin informierte den 29 Jahre alte Kassierer, der den Tatverdächtigen sofort nacheilte. Als diese den Kassierer bemerkten, ließen sie den beladenen Einkaufswagen auf dem Parkplatz zurück. Zu Fuß flüchteten die Männer in Richtung der Besigheimer Straße. Der Wert des Kaffees beläuft sich auf knapp 780 Euro. Die Täter wurden auf etwa 25 und 35 Jahre geschätzt. Der Jüngere trug eine schwarze Jogginghose und eine schwarze Kapuzenjacke. Er hat schwarze lockige Haare. Der Ältere hatte eine schwarze Hose und einen grauen Pullover an. Außerdem hatte er eine schwarze Bauchtasche umgeschnallt. Er hat schwarze Haare, Geheimratsecken und trug einen Bart. Zeugen, die weitere Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07143 891060 oder per E-Mail: bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de an den Polizeiposten Kirchheim am Neckar zu wenden.

