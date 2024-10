Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar-Aldingen: nach Vorfall auf dem Sportgelände sucht die Polizei Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Wegen Körperverletzung ermittelt der Polizeiposten Remseck am Neckar gegen eine noch unbekannte Frau, die am Mittwoch (09.10.2024) gegen 16.50 Uhr auf dem Fußballplatz in der Neckarkanalstraße in Aldingen einen achtjährigen Jungen attackiert haben soll. Der Junge spielte gemeinsam mit Freunden Fußball, als er bemerkte, dass sein Fußball verschwunden war. Der Ball hatte zuvor am Rand des Tores gelegen. Den Ball entdeckte er dann wieder. Er lag in der Tasche eines Rollators einer älteren Frau, die sich ebenfalls am Fußballplatz aufhielt. Der Achtjährige sprach die Frau auf seinen Ball an, doch diese reagierte nicht. Als er den Ball aus der Tasche herausholen wollte, biss die Frau ihm in die Schulter und versuchte auch den Jungen zu schlagen. Währenddessen näherten sich weitere Personen. Ein ebenfalls noch unbekannter Mann habe die Frau in ausländischer Sprache angesprochen, den Fußball aus der Tasche genommen und an den Jungen, der leichte Verletzungen davon getragen hatte, übergeben. Die Täterin wurde als etwa 155 cm groß, dünn und zwischen 60 und 70 Jahren alt beschrieben. Sie hat schulterlange weiße Haare und trug eine Brille. Bekleidet war die Frau mit einem hellgrauen Pullover, einer schwarzen Hose, einem beigefarbenen Schal und schwarzen Schuhen. Ihr Rollator und die Tasche sind ebenfalls schwarz. Die Polizei bittet Zeugen und insbesondere den Mann, der mit der Frau gesprochen hat, sich unter Tel. 07146 28082-0 oder per E-Mail: kornwestheim.prev@polizei.bwl.de zu melden.

