POL-WAF: Oelde. Einbruch in Wohnung

Warendorf (ots) - Wir suchen eine unbekannte Radfahrerin mit Kinderanhänger, die am Donnerstag (07.03.2024, 18.50 Uhr) an einen Rangierunfall in Ahlen beteiligt war. Der 29-jährige Fahrer (aus Rheine) einer Sattelzugmaschine mit Auflieger rangierte in der Straße Am Neuen Baum. Unterstützung erhielt er durch einen 55-jährigen Mann aus Herford, der ihm Zeichen und Anweisungen gab. Dieser brachte den den Rheiner zum ...

mehr