Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Rotlichtunfall mit zwei verletzten Personen

Ludwigsburg (ots)

Zwei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Donnerstag (10.10.2024) gegen 15.30 Uhr im Kreuzungsbereich der Weilimdorfer Straße und der Dieselstraße in Gerlingen ereignete. Aus noch unbekannter Ursache übersah eine 41 Jahre alte VW-Lenkerin, die die Weilimdorfer Straße aus Richtung Stuttgart kommend befuhr, das für sie geltende Rotlicht an der Kreuzung mit der Dieselstraße vermutlich. Die Frau, die ein vierjähriges Kind an Bord hatte, fuhr in die Kreuzung ein und stieß mit dem GWM Ora eines 47-Jährigen zusammen, der die Kreuzung von der Dieselstraße her kommend bei Grün befahren hatte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW auf den benachbarten Bürgersteig geschleudert. Die 41-Jährige und der vier Jahre alte Junge erlitten leichte Verletzungen und mussten vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell