Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Hodenhagen: 15-Jähriger kommt mit Auto von Fahrbahn ab; Bispingen: Einbruch; Soltau: Einbruchsversuch; Munster: Auto landet auf Bahnschienen

Heidekreis (ots)

25.11.2024 / 15-Jähriger kommt mit Auto von Fahrbahn ab

Hodenhagen: Am frühen Montagmorgen kontrollierten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis gegen 04:00 Uhr ein Fahrzeug, das im Seitenraum der L 191, in Höhe der Anschlussstelle Westenholz, stand. Der dazugehörige Fahrer entpuppte sich als 15-jähriger Junge, der seine "nächtliche Spritztour" gegen Mitternacht an seinem Wohnort im Landkreis Emsland gestartet hatte. Diese wurde an der oben genannten Örtlichkeit aufgrund überhöhter Geschwindigkeit abrupt beendet. Ein Sachschaden entstand zwar nicht, der Jugendliche muss sich dennoch wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Er wurde einige Stunden später an seine Erziehungsberechtigten übergeben.

25.11.2024 / Einbruch in Einfamilienhaus

Bispingen: Am vergangenen Wochenende stiegen Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Rudolf-Wieneke-Weg ein. Dafür hebelten die Täter das rückwärtig gelegene Schlafzimmerfenster auf und begaben sich anschließend ins Innere. Die Höhe des Diebesgutes ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Hinweise zur Tat oder verdächtigen Personen/Fahrzeugen in Tatortnähe nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

25.11.2024 / Einbruchsversuch

Soltau: Der Polizei wurde am Montagabend gegen 19:20 Uhr ein Einbruchsversuch in der Willi-Graf-Straße gemeldet. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten am tatbetroffenen Einfamilienhaus und in der Umgebung jedoch keine Täter mehr feststellen. Hinweise zur Tat oder verdächtigen Personen/Fahrzeugen in Tatortnähe nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

25.11.2024 / Auto landet auf Bahnschienen

Munster: Ein 18-Jähriger verlor am Montagabend die Kontrolle über sein Auto, als er die 70-er Zone in der Kohlenbissener Straße mit überhöhter Geschwindigkeit befuhr. Das Fahrzeug kam ins Schleudern und landete schließlich in Seitenlage auf den angrenzenden Bahnschienen. Der Fahranfänger konnte sich selbst befreien und wurde leicht verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Der zunächst gestoppte Schienenverkehr konnte nach der Fahrzeugbergung durch die Feuerwehr wieder freigegeben werden.

