POL-F: 241101 - 1061 Frankfurt - Schwanheim: Diebstahl aus Kraftfahrzeug

Frankfurt (ots) - (co) Am Mittwochabend (30. Oktober 2024) kam es in der Rohmerstraße zu einem Mülltonnenbrand, welcher durch die Feuerwehr gelöscht wurde. Personen kamen nicht zu Schaden. Gegen 22.45 Uhr meldeten Zeugen über den Notruf der Feuerwehr, dass in einem Hinterhof in der Rohmerstraße ein Müllcontainer in Brand stünde. Umgehend fuhren Polizei und Feuerwehr vor Ort. Die Feuerwehr konnten den Brand ...

