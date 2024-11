Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau/Schneverdingen: Autos entwendet; Neuenkirchen: In Baucontainer eingedrungen; Soltau: Feuer greift auf Fahrradunterstand über - Weitere Zeugen gesucht!; Soltau: Unter Kokaineinfluss

Heidekreis (ots)

29.11.2024 / Autos entwendet

Soltau/Schneverdingen: In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendeten Unbekannte einen schwarzen BMW X6 von einer Hofeinfahrt im Dinkelweg in Soltau. Eine Nacht (28.11.2024) zuvor wurde gegen 03:00 Uhr ein weißer BMW 530d von einem Grundstück in der Thomas-Mann-Straße in Schneverdingen gestohlen. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

In beiden Fällen verfügen die Autos übrigens über ein Keyless-Komfort-Schließsystem, besser bekannt als "Keyless Go". Die Polizeiinspektion Heidekreis verweist dabei nochmal ausdrücklich auf die Pressemitteilung vom 25.10.2024, in der vor Autodiebstählen in Verbindung mit diesem Schließsystem gewarnt wird (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59460/5894344).

28.11.2024 / In Baucontainer eingedrungen

Neuenkirchen: Unbekannte drangen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in mehrere Baucontainer in der Brochdorfer Straße ein und entwendeten dabei zumindest ein Rührgerät, einen Maurerkübel und Plastikeimer. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Neuenkirchen unter 05195-933970 entgegen.

28.11.2024 / Feuer greift auf Fahrradunterstand über - Weitere Zeugen gesucht!

Soltau: Am Donnerstagabend wurden gegen 19:35 Uhr brennende Mülltonnen in unmittelbarer Nähe eines öffentlichen Parkplatzes in der Poststraße gemeldet. Das Feuer griff daraufhin auf einen Fahrradunterstand über. Zeugen konnten dabei drei Jugendliche beobachten, die kurz zuvor vom Brandort geflüchtet sind. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Hinweise zur Tat oder den flüchtigen Jugendlichen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

28.11.2024 / Unter Kokaineinfluss

Soltau: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis kontrollierten am Donnerstagmittag einen 24-jährigen Autofahrer. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann womöglich unter Drogeneinfluss steht. Ein entsprechender Drogenvortest reagierte schließlich positiv auf Kokain. Dem 24-Jährigen, der auch den Konsum einräumte, wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell