Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Jerxen. Kleinkind bei Wohnungsbrand gerettet.

Lippe (ots)

Am Samstagvormittag (23.11.2024) kam es gegen 11.10 Uhr zu einem Brand in einem Zweifamilienhaus in der Straße "Am Holzkamp" in Jerxen. Ein Kleinkind, das zum Zeitpunkt des Brandausbruchs allein in der Wohnung schlief, konnte rechtzeitig gerettet werden. Der Brand entstand vermutlich durch einen versehentlich eingeschalteten Elektroherd in der Küche des Dachgeschosses. Auf dem Herd gelagerte Sitzkissen gerieten in Brand. Aufmerksame Angehörige bemerkten den Rauch und den Temperaturanstieg über ein Babyphone und eilten zur Rettung des Kindes. Ein Familienmitglied löschte den Brand mit einem Pulverfeuerlöscher, bevor die alarmierte Feuerwehr eintraf. Vier Personen wurden vorsorglich mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Klinikum Detmold gebracht. Am Gebäude entstand kein Schaden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell