Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Lippe (ots)

(LW) Zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen kam es am Freitag gegen 17.35 Uhr in Lage auf der Lemgoer Straße. Ein 40-jähriger Mann aus dem Kreis Cloppenburg befuhr mit seinem VW Golf die Lemgoer Straße in Richtung Lemgo und beabsichtigte, nach links in einen Feldweg abzubiegen. Aufgrund von Gegenverkehr ordnete er sich zur Fahrbahnmitte hin ein und bremste seinen Pkw bis zum Stillstand ab. Ein hinter ihm fahrender 36-jähriger Fahrer eines Volvos aus Lemgo musste seinen Pkw abbremsen, um nicht auf den VW aufzufahren. Eine 29-jährige, ebenfalls aus Lemgo stammende Frau, die mit ihrem Peugeot hinter dem Volvo fuhr und von diesem kurz zuvor überholt worden war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Volvo auf. Durch den Aufprall wurde sie leicht verletzt und dem Klinikum in Detmold mittels eines Rettungswagens zugeführt. Sowohl der Volvo als auch der Peugeot waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

