POL-LIP: Lemgo - Sparkasse mit Graffiti beschmiert

Lippe (ots) - (LW) Am Samstag, in der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 20.45 Uhr hebelten unbekannte Täter im Ortsteil Wüsten in der Steinkuhlenstraße an einem Wohnhaus an der Rückseite ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt zum Gebäudeinneren. Sowohl im Erdgeschoss als auch im Obergeschoss durchsuchten sie sämtliche Behältnisse. Zur Beute liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Zeugen, denen im ...

