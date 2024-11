Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Brand in Mehrfamilienhaus

Lippe (ots)

(LW) Aus bisher ungeklärter Ursache geriet am Freitagabend gegen 23.00 Uhr ein Kellerraum in einem Sechsfamilienhauses an der Londoner Straße in Brand. Durch die schnell vor Ort erschienene Feuerwehr wurde das Feuer gelöscht und das gesamte Gebäude geräumt. Dazu mussten im Rahmen der Durchsuchungen nach Bewohnern diverse Wohnungstüren aufgebrochen werden. Das Gebäude war aufgrund der starken Verrauchung und der Trennung vom öffentlichen Stromnetz nicht mehr bewohnbar, Die meisten Bewohner kamen privat bei Verwandten und Freunden unter. Lediglich 5 Personen wurden durch das zuständige Ordnungsamt Detmold untergebracht. Im Rahmen der Hausbegehung durch die Polizei trafen die Beamten auf einen 54-jährigen Hausbewohner, der sich in einer fremden Wohnung befand und diese offenbar nach Wertsachen durchsuchte. Er wurde noch am Tatort festgenommen.

