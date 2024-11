Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Versuchter Raub auf Kiosk

Lippe (ots)

(LW) Am Samstagabend gegen 20.55 Uhr wurde der 66-jährige Betreiber eines Kiosks in der "Lange Straße" Opfer eines Raubüberfalles. Eine unbekannte männliche Person betrat den Kiosk und forderte den Geschädigten unter Vorhalt eines Messers auf, seine Bargeldeinnahmen auszuhändigen. Der Geschädigte weigerte sich und schlug dem Täter mit einem Stock auf die Hände, worauf dieser, ohne Beute erlangt zu haben, den Kiosk verließ und in Richtung Hasselter Platz flüchtete. Zur Beschreibung des Täters kann derzeit lediglich gesagt werden, dass dieser ca. 170 - 180 cm groß, von schlanker Statur und komplett in schwarz gekleidet war. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, wenden sich bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell