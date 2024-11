Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe/Detmold/Lage/Lemgo. Kokain, Heroin, Marihuana und Bargeld sichergestellt - Durchsuchungsaktion der lippischen Kriminalpolizei.

Bild-Infos

Download

Lippe (ots)

Am Donnerstag (21.11.2024) führte die lippische Kriminalpolizei eine erfolgreiche Durchsuchungsaktion an drei Orten durch, bei der vier beschuldigte Männer aus dem Rauschgift- und Glücksspielmilieu im Fokus standen. Sie stehen im Verdacht einen illegalen Handel mit Kokain in nicht geringer Menge und einen möglichen Handel mit scharfen Schusswaffen zu betreiben. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um vier Deutsche, teils russischer und tschetschenischer Herkunft, im Alter von 29 bis 47 Jahren aus Detmold, Lemgo und Lage.

Insgesamt wurden fünf Wohnungen durchsucht. In zwei Fällen unterstützte ein Spezialeinsatzkommando (SEK) die Durchsuchungen, da es Erkenntnisse zu einer möglichen Bewaffnung zur Absicherung der Drogengeschäfte gab. Die Kripo wurde fündig und stellte rund 200 Gramm Kokain, etwa 15 Gramm Heroin, über 4 Kilogramm Marihuana, 100 Patronen scharfe Munition (9 Millimeter) sowie rund 30.000 Euro Bargeld sicher. Außerdem wurden in der sogenannten "Dealerwohnung" eine durchgeladene PTB-Waffe sowie drei Messer in unmittelbarer Nähe der Betäubungsmittel gefunden. Alle vier Männer wurden vorläufig festgenommen.

Gegen die zwei Haupttatverdächtigen (einen 47-Jährigen aus Lemgo und einen 35-Jährigen aus Detmold) lagen bereits Haftbefehle vor, ein Richter ordnete für sie Untersuchungshaft an. Die zwei weiteren Männer wurden nach Prüfung vorliegender Haftgründe nach den polizeilichen Maßnahmen zunächst wieder entlassen. Bei zwei Durchsuchungen entstand leichter Sachschaden, verletzt wurde niemand. Die weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats 2 dauern an.

Kriminaloberrat Peter Hentschel, Leiter der Direktion Kriminalität, lobt die Arbeit seiner an der koordinierten Aktion beteiligten Kräfte: "Den Durchsuchungen und Festnahmen ging ein über mehrere Monate verdeckt geführtes Ermittlungsverfahren im Kriminalkommissariat 2 voraus. Dank den ausführlichen und langen Ermittlungen ist uns nun ein erfolgreicher Schlag gegen die Betäubungsmittelkriminalität im Kreisgebiet Lippe gelungen."

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell