Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Matorf-Kirchheide. Einbruch in Einfamilienhaus: Schmuck gestohlen.

Lippe (ots)

In der Straße Hinter dem Borke schlugen Einbrecher am Donnerstag (21.11.2024) zwischen 16.30 und 17.30 Uhr zu. Sie verschafften sich über eine Tür gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie Schmuck. Zeugen, die in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, wenden sich mit Hinweisen bitte unter der Rufnummer 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell