Hauptzollamt Frankfurt am Main

HZA-F: Gemeinsame Kontrollen von Polizei und Zoll am Frankfurter Flughafen- Bus und Personenbeförderung im Fokus

Frankfurt am Main (ots)

Am 13. Dezember fanden am Flughafen Frankfurt am Main gemeinsame Kontrollen der Landespolizei Hessen, des Hauptzollamtes Frankfurt am Main, der Bundespolizei Flughafen Frankfurt sowie des Finanzamtes Frankfurt am Main statt, im Rahmen der ROADPOL-Kontrollwoche. Im Fokus dieser Maßnahmen steht die Aufdeckung von Verstößen gegen die Straßenverkehrs-, Verkehrssicherheits-, und Personenbeförderungsvorschriften. Darüber hinaus dienen die Kontrollen zur Aufdeckung von illegalen Einreisen und Menschenhandels, sowie diverser zollrechtlich relevanter Sachverhalte. 30 Einsatzkräfte waren vor Ort, kontrolliert wurden 18 PKW, neun Reisebusse sowie 27 Taxen. Insgesamt wurden 306 Personen, deren Dokumente und Ladung überprüft. 34 Firmen wurden durch die Steuerfahndung befragt. Unter anderem ergaben sich zwei vorläufige Festnahmen wegen des Verdachtes des illegalen Aufenthaltes, insgesamt neun Ordnungswidrigkeiten wegen des Verstoßes gegen die Gurtpflicht sowie gegen Transportvorschriften. Darüber hinaus wurde in fünf Fällen ein Verwarnungsgeld erhoben, wie z.B. wegen Fehlens eines Warndreiecks. Der Zoll ermittelte bei einem Fahrzeugführer eine Steuerschuld in Höhe von 31.000 Euro, es wurden 662 Euro an Ort und Stelle nacherhoben.

Zusatzinformation:

ROADPOL steht für "European Roads Policing Network". Dabei handelt es sich um eine Nicht-Regierungsorganisation, hervorgegangen aus einem Zusammenschluss von Verkehrspolizeien der Mitgliedsländer der Europäischen Union mit Hauptsitz in London. Dieses europäische Verkehrspolizei-Netzwerk hat die Aufgabe, europaweit nationale Aktionen zur Durchsetzung der Vorschriften im Verkehrssektor zu koordinieren. Das Hauptziel ist die Reduzierung der auf Europas Straßen Getöteten und Schwerverletzten.

