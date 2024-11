Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg-Veldrom. Gegen Hauswand der Feuerwehr geprallt: Flüchtiger Autofahrer gesucht.

Lippe (ots)

In der Bauernkampstraße flüchtete am Mittwochabend (20.11.2024) ein unbekannter Autofahrer nach einem Verkehrsunfall, bei dem ein Gebäude der Feuerwehr massiv beschädigt wurde. Das Fahrzeug war in Richtung Feldrom unterwegs, als der Fahrer zwischen 20 und 21.30 Uhr augenscheinlich in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit der Hauswand der Feuerwehr kollidierte. Die Person am Steuer kümmerte sich nicht um die Pflichten als Unfallbeteiligter, sondern entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Spuren deuteten darauf hin, dass es sich vermutlich um ein schwarzes Fahrzeug handelt. Es kann davon ausgegangen werden, dass es einen auffälligen Schaden im Bereich der Beifahrerseite aufweist. Am Feuerwehrgebäude entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 8000 Euro an der Fassade und einem Fallrohr der Dachrinne. Das Verkehrskommissariat sucht Zeugen: Wer Hinweise zum Verkehrsunfall, der flüchtigen Person oder dem Fahrzeug geben kann, wählt bitte die Rufnummer 05231 6090.

