Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Junger Radfahrer angefahren - Autofahrerin flüchtet.

Lippe (ots)

Am frühen Mittwochabend (20.11.2024) gegen 17.45 Uhr flüchtete eine unbekannte Autofahrerin, nachdem sie in der Bahnhofstraße einen Jugendlichen auf dem Rad angefahren hatte. Der 15-Jährige aus Bad Salzuflen kam aus Richtung Herford und war mit seinem Pedelec auf dem Gehweg unterwegs. Im Bereich einer Ein-/Ausfahrt zu einem Sportstudio wollte eine Autofahrerin über den Gehweg hinweg in den fließenden Straßenverkehr einfahren. Sie ließ den jungen Radfahrer zunächst vorbei, touchierte ihn jedoch anschließend, als sie in Richtung Hoffmannstraße abbog und wegfuhr. Der Jugendliche wurde leicht verletzt. Bei dem flüchtigen Wagen soll es sich um einen weißen Seat handeln, die Fahrerin habe helle Haare, trug eine Brille und wird auf etwa Mitte 30 geschätzt. Zeugen, die Hinweise zur Fahrerflucht oder der gesuchten Autofahrerin geben können, melden sich bitte telefonisch unter 05231 6090 beim Verkehrskommissariat.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell