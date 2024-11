POL-LIP: Bad Salzuflen-Lockhausen. Türschloss bei Einbruchsversuch beschädigt.

Lippe (ots) - In der Straße Rehbent wurde am Mittwoch (20.11.2024) in eine Wohnung eingebrochen. Der Bewohner bemerkte gegen 15 Uhr, dass Unbekannte die Tür aufgehebelt hatten. Die Einbrecher entwendeten nach ersten Erkenntnissen eine "Pokemon"-Spielkarte im Wert von etwa 250 Euro. Wer Hinweise zum Einbruch geben kann, informiert bitte unter 05231 6090 das Kriminalkommissariat 2. Pressekontakt: Polizei Lippe ...

