POL-LIP: Lage. Einbahnstraßenregelung und Temporeduzierung wegen Baustelle.

Lippe (ots) - Der erste Schneefall in Lippe hat am Dienstagnachmittag (19.11.2024) für winterglatte Straßen und einen Verkehrsunfall gesorgt. Eine 36-Jährige aus Horn-Bad Meinberg war mit ihrem Smart gegen 16.30 Uhr auf der Altenbekener Straße in Richtung Feldrom unterwegs, als sie witterungsbedingt die Kontrolle über ihren Wagen verlor und von der Fahrbahn in einen Graben geschleudert wurde. Dabei erlitt die Frau ...

