Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe. Schlechte Sicht: In den Gegenverkehr geraten.

Lippe (ots)

Auf der Lageschen Straße ereignete sich am Dienstagabend (19.11.2024) ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Autos frontal miteinander zusammenstießen. Gegen 22.30 Uhr fuhr ein 47-Jähriger aus Leopoldshöhe mit seinem Ford Fiesta zunächst auf der Hauptstraße in Richtung Kreisverkehr. Zur selben Zeit war ein 38-Jähriger aus Herford mit seinem VW Sharan auf der Lageschen Straße in Richtung Hauptstraße unterwegs. In einem Kurvenverlauf verlor der Ford-Fahrer in Höhe der Einmündung zum Schuckenteichweg vermutlich aufgrund von schlechter Sicht wegen einer beschlagenen Windschutzscheibe die Kontrolle über seinen Wagen und fuhr in den Gegenverkehr. Dort prallte er frontal gegen den VW. Der 47-Jährige sowie eine 40-jährige Beifahrerin im VW erlitten leichte Verletzungen und wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. An den Fahrzeugen, die abgeschleppt werden mussten, entstand ein Sachschaden von geschätzten 11.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell