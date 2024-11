Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal. In private Werkstatt eingebrochen.

Lippe (ots)

Zwischen Montagvormittag und Dienstagmittag (18./19.11.2024) kam es zu einem Einbruch in eine Werkstatt in der Straße "Elfenborn", die an ein Einfamilienhaus angrenzt. Die Täter drangen über ein Fenster gewaltsam in die Werkstatt ein. Sie machten sich im Anschluss mit hochwertigem Diebesgut aus dem Staub, darunter Bargeld, Schmuck sowie Gold. Zeugen, die Hinweise zum Einbruchsdiebstahl geben können, wenden sich bitte unter der Rufnummer 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

