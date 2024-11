POL-LIP: Detmold. Betrunkene Autofahrerin leistet massiven Widerstand gegen Einsatzkräfte.

Lippe (ots) - In der Schloßstraße kam es am Montagmittag (18.11.2024) zu einer Gefährdung im Straßenverkehr, weil ein Autofahrer nach ersten Erkenntnissen am Steuer eingeschlafen war. Gegen 13.30 Uhr war der 69-Jährige aus Bad Salzuflen mit seinem Opel Astra in Richtung Schülerstraße unterwegs, als er gegen einen geparkten 5er BMW prallte. Bei dem Verkehrsunfall ...

mehr