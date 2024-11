Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Seniorin beschädigt parkendes Auto und einen Bus.

Lippe (ots)

Am Montagmittag (18.11.2024) gegen 14 Uhr wurde der Polizei eine Verkehrsunfall-Flucht in der Freiligrathstraße gemeldet. Aktuell ist noch unklar, ob ein medizinischer Notfall der Autofahrerin für die zwei Verkehrsunfälle ursächlich war. Eine 83-Jährige aus Bad Salzuflen war mit ihrem Mercedes in Richtung Forsthausweg unterwegs. Laut Zeugenaussagen soll ihre Fahrertür geöffnet gewesen sein. Da sie mittig auf der Fahrbahn fuhr, prallte sie zunächst gegen einen linksseitig parkenden Renault Trafic und anschließend gegen einen Bus, der in Richtung Goethestraße unterwegs war. Die Seniorin setzte ihre Fahrt fort. An der Obernbergstraße in Höhe Forsthausweg konnte ihr Mercedes schließlich stehend von einem Zeugen angetroffen werden, der einen medizinischen Notfall bei der Seniorin feststellte. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Die weiteren Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an.

