POL-LIP: Lage. 12-Jähriger an Verkehrsinsel von Autofahrer angefahren.

Lippe (ots) - In der Straße Wellenkamp kam es am Montagmittag (18.11.2024) zu einem Verkehrsunfall, an dem eine Autofahrerin und ein 3-jähriger Fußgänger beteiligt waren. Eine 53-Jährige aus Detmold fuhr mit ihrem Renault Captur gegen 12.40 Uhr mit geringer Geschwindigkeit in Richtung Wendehammer. Als sie plötzlich einen Schatten in Höhe eines am Fahrbahnrand ...

