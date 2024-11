Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Herberhausen. Kleinkind bei Verkehrsunfall leicht verletzt.

In der Straße Wellenkamp kam es am Montagmittag (18.11.2024) zu einem Verkehrsunfall, an dem eine Autofahrerin und ein 3-jähriger Fußgänger beteiligt waren. Eine 53-Jährige aus Detmold fuhr mit ihrem Renault Captur gegen 12.40 Uhr mit geringer Geschwindigkeit in Richtung Wendehammer. Als sie plötzlich einen Schatten in Höhe eines am Fahrbahnrand parkenden Fahrzeugs wahrnahm, bremste sie ab, stieg aus und bemerkte ein Kind, dass auf der Straße lag. Der 3-jährige Junge aus Detmold überquerte nach bisherigen Erkenntnissen zuvor unvermittelt die Fahrbahn. Ob es zu einem Zusammenstoß mit dem Renault kam oder der Junge vor Schreck gestürzt war, ist unklar. Der 3-Jährige erlitt leichte Verletzungen und verblieb bei seiner Mutter. Das Verkehrskommissariat bittet mögliche Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, sich telefonisch unter 05231 6090 zu melden.

