POL-LIP: Barntrup-Sonneborn. In Scheune eingebrochen.

Lippe (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (15.11.2024 - 16.11.2024; 19 - 8 Uhr) versuchten unbekannte Täter in ein Juweliergeschäft in der Langen Straße einzubrechen. Die Täter versuchten über ein Fenster gewaltsam in das Gebäude einzudringen, scheiterten jedoch. Bei ihrem Einbruchsversuch hinterließen sie lediglich einen Sachschaden an der Schaufensterscheibe. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen ...

