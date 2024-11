Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Tageswohnungseinbruch in Einfamilienhaus

Delmenhorst (ots)

Am 09.11.2024, um 20:30 Uhr, ist es im Hartriegelweg in Delmenhorst zu einem versuchten Tageswohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Eine bislang unbekannte Täterschaft versuchte mittels Aufhebeln der Terrassentür in das Haus zu gelangen. Während der Tatausführung wurde die Täterschaft durch eine Zeugin gestört und ergriff unerkannt die Flucht. Ein Eindringen in das Wohnhaus erfolgte somit nicht. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter Tel.: 04221/1559-0 zu melden.

