Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfall auf Werler Straße - Baby und Kind im Auto

Hamm-Rhynern (ots)

Nach einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Werler Straße / Unnaer Straße kamen am Dienstag, 29. Oktober, zwei Erwachsene und zwei Kinder ins Krankenhaus.

Der Zusammenstoß ereignete sich gegen 15.20 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt fuhr eine 36-jährige Lünerin in einem Nissan auf der Werler Straße in den Kreuzungsbereich ein. Sie war mit ihren 6 Jahre und 8 Monate alten Kindern in Richtung Innenstadt unterwegs, als es zur Kollision mit dem Seat eines 61-Jährigen kam. Der Mann aus Portugal war im Begriff von der Unnaer-Straße nach links auf die Werler Straße abzubiegen, übersah nach eigenen Angaben dabei jedoch eine rote Ampel.

Der Mann sowie die Mutter und das 6-jährige Kind waren leichtverletzt und wurden im Krankenhaus ambulant versorgt. Das Baby trug augenscheinlich keine Verletzungen davon, kam jedoch zur medizinischen Beobachtung mit.

An den beiden Autos entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von schätzungsweise 10.000 Euro. Der Nissan war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. (jes)

