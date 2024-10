Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 241021.3 Marne: Zeugen nach Hundebiss gesucht!

Marne (ots)

Im Rahmen der Kohltage in Marne hat ein Hund am Wochenende einen Jungen gebissen, leicht verletzt und einen Sachschaden angerichtet. Die Polizei sucht nun nach der Hundehalterin.

Am Samstag, kurz nach 16.00 Uhr, suchte der Geschädigte die mobilen Toiletten in der Mittelstraße auf. Auf dem Weg dorthin lief das Kind an einem angeleinten Hund vorbei, der ihn biss. Der 7-Jährige erlitt eine leichte Verletzung und sein T-Shirt ging kaputt. Auf Nachfrage gab die Hundehalterin zwar ihre Personalien preis, diese waren aber nicht korrekt.

Die Frau soll 65 bis 70 Jahre alt gewesen sein, grauschwarz melierte, 4 bis 5 cm lange Haare gehabt und eine Brille mit schwarzem Rahmen getragen haben. Sie war mit einer roten Bluse, einer kurzen, blauen Jeans bekleidet und hatte einen langhaarigen Mischlingshund, Art Australian Shephert, Höhe 50 cm mit schwarzweißem Fell, bei sich. Hinweise zu der Beschriebenen nimmt die Polizei in Marne unter der Telefonnummer 04851 95070 entgegen.

Merle Neufeld

